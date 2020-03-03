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2016 Lexus NX 200t

F SPORT III AWD; CUIR TOIT GPS AFFICHAGE TETE HAUTE - ANGLES MORT - CHARGEUR SANS FIL

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2016 Lexus NX 200t

F SPORT III AWD; CUIR TOIT GPS AFFICHAGE TETE HAUTE - ANGLES MORT - CHARGEUR SANS FIL

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

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$33,995

+ taxes & licensing

  • 59,921KM
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  • Listing ID: 4786551
  • Stock #: L2570
  • VIN: JTJBARBZXG2048882
Exterior Colour
Bleu Ultrasonique Mica
Interior Colour
Noir
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX 200t-c7729379.html

TRACTION INTÉGRALE, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / SONAR DE STATIONNEMENT ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, AFFICHAGE TÊTE HAUTE, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR F SPORT / GARNITURE MÉTALLIQUE, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / WMA / AUX / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, CHARGE SANS FIL, VOLANT GAINÉ DE CUIR F SPORT / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, HAYON ÉLECTRIQUE, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, COMMANDE AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE, PHARES ANTIBROUILLARD À LED ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, CALANDRE AVANT / SIÈGES / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES F SPORT / JANTES 18'' F SPORT / ORNEMENT DE ROUE ET PHARES ANTIBROUILLARD À LED.



GROUPE F SPORT III. VOITURE TRÈS RECHERCHÉ. LA VERSION F SPORT LA PLUS ÉQUIPÉ. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Cache bagages
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Radio HD
  • Aluminium
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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