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2016 Lexus NX 200t

34,600 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2016 Lexus NX 200t

2016 Lexus NX 200t

F SPORT III AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT LSS+ BAS KILOMÉTRAGE - NAVIGATION - AFFICHAGE TETE HAUTE - CHARGE SANS FIL - PRÉ COLLISION - MAGS 18''

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2016 Lexus NX 200t

F SPORT III AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT LSS+ BAS KILOMÉTRAGE - NAVIGATION - AFFICHAGE TETE HAUTE - CHARGE SANS FIL - PRÉ COLLISION - MAGS 18''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5798328
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  • Listing ID: 5798328
  • Stock #: L2673
  • VIN: JTJBARBZ7G2094315

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bleu Ultrasonique Mica
  • Interior Colour Noir
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # L2673
  • Mileage 34,600 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX 200t-c7909416.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE 2022 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / SONAR DE STATIONNEMENT ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, AFFICHAGE TÊTE HAUTE, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR F SPORT / GARNITURE MÉTALLIQUE, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VENTILATION BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / WMA / AUX / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, CHARGE SANS FIL, VOLANT GAINÉ DE CUIR F SPORT / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, HAYON ÉLECTRIQUE, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, COMMANDE AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE, PHARES ANTIBROUILLARD À LED ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, CALANDRE AVANT / SIÈGES / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES F SPORT / JANTES 18'' F SPORT / ORNEMENT DE ROUE ET PHARES ANTIBROUILLARD À LED.



GROUPE F SPORT III. VOITURE TRÈS RECHERCHÉ. LA VERSION F SPORT LA PLUS ÉQUIPÉ. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Radio HD
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges avant chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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