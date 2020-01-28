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2016 Subaru XV Crosstrek

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2016 Subaru XV Crosstrek

Location

Palmer Auto

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7

514-639-1111

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$17,888

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  • 67,190KM
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  • Listing ID: 4557510
  • Stock #: 19-968
  • VIN: JF2GPABC6G8235099
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.palmer-auto.ca/occasion/Subaru-Crosstrek-2016-id7679917.html

Subaru Crosstreck 5dr Hatch

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Additional Features
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Climatiseur automatique
  • Pare-chocs de couleur assortie
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Vitres électriques
  • Toit ouvrant en verre
  • Caméra de recul
  • Direction assistée
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Porte électrique
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Portes électriques
  • Transmission Automatique - 5 vitesses
  • Valise électrique

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