2017 Ford Explorer

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210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PORPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE FORD JUSQU'AU 17 AOUT 2022 OU 100,000 KM.4WD, 7 PASSAGERS, NAVIGATION, CAMERA DE RECULE AVECSONAR DE STATIONNEMENT, INTERIEUR TISSUE, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE ET CHAUFFANT, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE AVEC CONTRÔLE INDÉPENDANT EN 2ÈME RANGÉE, AUDIO PREMIUM FORD AVEC ÉCRAN TACTILE COULEUR 8'' / SYNC / CARPLAY / AM / FM / CD / MP3 / 2 PORT USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 9 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE AVEC PÉDALIER DE CHANGEMENTS DE VITESSES, COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE / ORDINATEUR DE BORD ET RÉGULATEUR DE VITESSES, MODE SELECT TRACK, CLÉ INTELLIGENTE, DÉMMARAGE À BOUTON POUSSOIR, JANTES FORD 17'', PHARES AUTOMATIQUE, PHARES ANTIBROUILLARDS, LONGERONS DE TOIT, CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 5,000 LBS ET ENCORE PLUS.
VERSION XLT 4WD. BAS KILOMÉTRAGE, COMME NEUF. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UNINVITÉ DE SPINELLI LEXUS LACHINE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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