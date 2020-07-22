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2017 Ford Explorer

23,985 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2017 Ford Explorer

2017 Ford Explorer

XLT 4WD; 7 PASS GPS CAMERA SIEGES CHAUFFANT BAS KILOMÉTRAGE - 7 PASSAGERS - NAVIGATION - SIÈGES AVANT CHAUFFANT - REMORQUAGE 5,000 LBS

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2017 Ford Explorer

XLT 4WD; 7 PASS GPS CAMERA SIEGES CHAUFFANT BAS KILOMÉTRAGE - 7 PASSAGERS - NAVIGATION - SIÈGES AVANT CHAUFFANT - REMORQUAGE 5,000 LBS

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5391599
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  • Listing ID: 5391599
  • Stock #: L2638
  • VIN: 1FM5K8D85HGD45747

$29,988

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23,985KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Doors 4-door
  • Stock # L2638
  • Mileage 23,985 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Ford-Explorer-c7836355.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PORPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE FORD JUSQU'AU 17 AOUT 2022 OU 100,000 KM.4WD, 7 PASSAGERS, NAVIGATION, CAMERA DE RECULE AVECSONAR DE STATIONNEMENT, INTERIEUR TISSUE, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE ET CHAUFFANT, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE AVEC CONTRÔLE INDÉPENDANT EN 2ÈME RANGÉE, AUDIO PREMIUM FORD AVEC ÉCRAN TACTILE COULEUR 8'' / SYNC / CARPLAY / AM / FM / CD / MP3 / 2 PORT USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 9 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE AVEC PÉDALIER DE CHANGEMENTS DE VITESSES, COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE / ORDINATEUR DE BORD ET RÉGULATEUR DE VITESSES, MODE SELECT TRACK, CLÉ INTELLIGENTE, DÉMMARAGE À BOUTON POUSSOIR, JANTES FORD 17'', PHARES AUTOMATIQUE, PHARES ANTIBROUILLARDS, LONGERONS DE TOIT, CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 5,000 LBS ET ENCORE PLUS.



VERSION XLT 4WD. BAS KILOMÉTRAGE, COMME NEUF. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UNINVITÉ DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Freins ABS
Lecteur CD
Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Climatisation
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Freins à disque
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Rétroviseur à atténuation automatique
Siège conducteur - soutien lombaire
Siège passager - soutien lombaire
Sièges baquets
Volant ajustable
Volant gainé de cuir
Climatisation arrière
Démarreur à distance
Sièges de troisième rangée
Aluminium
Anti-démarreur
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseur électrique
Rétroviseurs chauffants
Siège à réglage électrique
Sièges chauffants - Avant
Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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