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210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE HONDA JUSQU'AU 19 AVRIL 2022 OU 100,000 KM. TRACTION AVANT, TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, CAMÉRA DE RECUL MULTI-ANGLES, SIÈGES AVANT CHAUFFANT, INTÉRIEUR TISSU, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE, AUDIO PREMIUM HONDA À 180 WATTS / ÉCRAN TACTILE COULEUR 7'' / CARPLAY / ANDROID AUTO / AM / FM / USB / BLUETOOTH À 8 HAUT-PARLEURS, VOLANT INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE AVEC COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE / ORDINATEUR DE BORD ET RÉGULATEUR DE VITESSE, ENTRÉE SANS CLÉ AVEC TÉLÉDÉVEROUILLAGE DU COFFRE ARRIÈRE, JANTES HONDA 16'', PHARES AUTOMATIQUE, MIROIR EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUE ET CHAUFFANT ET ENCORE PLUS.
VERSION LX HATCHBACK MANUELLE 6 VITESSES. BAS KILOMÉTRAGE. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ DE SPINELLI LEXUS LACHINE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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