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2017 Honda Civic

30,005 KM

Details Description Features

$17,238

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2017 Honda Civic

2017 Honda Civic

LX MANUELLE; CAMERA SIEGES CHAUFFANT CARPLAY MAGS BAS KILOMÉTRAGE - TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES - CAMERA DE RECUL - SIÈGES AVANT CHAUFFANT

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2017 Honda Civic

LX MANUELLE; CAMERA SIEGES CHAUFFANT CARPLAY MAGS BAS KILOMÉTRAGE - TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES - CAMERA DE RECUL - SIÈGES AVANT CHAUFFANT

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5336636
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  • Listing ID: 5336636
  • Stock #: L2629
  • VIN: SHHFK7G26HU300240

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30,005KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Noir
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # L2629
  • Mileage 30,005 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Honda-Civic-c7825649.html

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www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Freins ABS
Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Climatisation
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Freins à disque
Direction assistée
Lecteur MP3
Cache bagages
Sièges baquets
Volant ajustable
Sièges tissu
Aluminium
Anti-démarreur
Coussins gonflables arrière pour la tête
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseur électrique
Rétroviseurs chauffants
Sièges chauffants - Avant

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