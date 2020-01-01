2017 Kia Soul

1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7
514-639-1111
+ taxes & licensing
https://www.palmer-auto.ca/occasion/Kia-Soul-2017-id7661136.html
FINANCEMENT AVEC PLUS DE 10 INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1-2-3 CHANCE AU CRÉDIT FAILLITES-PROPOSITION-PREMIER CRÉDIT-NOUVELLE ARRIVANT BIEN VENUE ! RETOURS DE LOCATION ET ÉCHANGES-VÉHICULE PROVENANTS DIRECTEMENT DE CONCESSIONNAIRES CERTIFIERS
25 ANS D'EXPÉRIENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR ! CARPROOF GRATUIT SUR TOUT LES VÉHICULES ! ON VOUS ATTENDS !
VÉHICULES DE TOUTES MARQUE !
HONDA TOYOTA NISSAN GM FORD MERCEDES BMW AUDI KIA HYUNDAI ET BIEN PLUS !
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
1500 Norman St, Lachine, QC H8S 1A7