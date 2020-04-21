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2017 Lexus IS 300

F SPORT II AWD; CUIR NOIR;GPS;CAMERA BAS MILEAGE, TOIT OUVRANT,SEIGES SPORT, PUSH TO START

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2017 Lexus IS 300

F SPORT II AWD; CUIR NOIR;GPS;CAMERA BAS MILEAGE, TOIT OUVRANT,SEIGES SPORT, PUSH TO START

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 4894086
  2. 4894086
  3. 4894086
  4. 4894086
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$33,695

+ taxes & licensing

  • 38,608KM
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  • Listing ID: 4894086
  • Stock #: L2578
  • VIN: JTHCM1D28H5024112
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-IS 300-c7739537.html

TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL AVEC SONAR AVANT / ARRIÈRE ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, INTÉRIEUR CUIR, SIÈGES AVANT F SPORT / ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, AUDIO PREMIUM LEXUS À ÉCRAN DE 10.3 / AM / FM / CD / USB / MP3 / WMA / BLUETOOTH / SIRI EYES FREE / RADIO XM SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT EN CUIR / CHAUFFANT / F SPORT À 3 BRANCHES AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / CONTRÔLE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE, GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET, CALANDRE AVANT F SPORT, PLAQUES DE SEUIL AVANT F SPORT, ROUE F SPORT 18, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARE DE ROUTE AUTOMATIQUE, ET ENCORE PLUS!!

DÉTAILS F SPORT: GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET, CALANDRE AVANT F SPORT, PACKAGE AÉRODYNAMIQUE AVANT, SIÈGES, PLAQUES DE SEUIL AVANT, POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE, VOLANT 3 BRANCHES, ROUE 18 F SPORT ET ORNEMENT DE ROUE.

LSS+ INCLUS: SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.



POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC MARTIN AU (514) 634-7177.


Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Aluminium
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges chauffants - Avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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