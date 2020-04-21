2017 Lexus IS 300

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LSS+ INCLUS: SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.
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Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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