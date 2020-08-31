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2017 Lexus IS 300

53,065 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2017 Lexus IS 300

2017 Lexus IS 300

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT LSS+ INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - CAMERA DE RECUL - MONITEUR ANGLES MORT - ÉCRAN 10.3'' - PRÉ COLLISION

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2017 Lexus IS 300

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT LSS+ INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - CAMERA DE RECUL - MONITEUR ANGLES MORT - ÉCRAN 10.3'' - PRÉ COLLISION

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5758626
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53,065KM
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  • Listing ID: 5758626
  • Stock #: L2691
  • VIN: JTHCM1D21H5020998

Vehicle Details

  • Exterior Colour Ultra Blanc
  • Interior Colour Rouge Rioja
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Doors 4-door
  • Mileage 53,065 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-IS 300-c7901563.html

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www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Lecteur CD
Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Volant réglable
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges avant chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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