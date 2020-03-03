2017 Lexus NX 200t

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICIULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE 2022 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA / SONAR DE RECUL ET SYSTÈME ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, AFFICHAGE ''TÊTE HAUTE'', MONITEUR D'ANGLES MORT, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, INTÉRIEUR CUIR SUPÉRIEUR / GARNITURE BOIS, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR MÉMOIRE,CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTES (DEL), CHARGE SANS FIL, JANTES LEXUS 18'' UNIQUE, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!
GROUPE EXÉCUTIF AWD. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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