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2017 Lexus NX 200t

EXECUTIVE AWD; CUIR TOIT GPS HEADS UP LSS+ NAVIGATION - AFFICHAGE TETE HAUTE - CHARGE SANS FIL - MAGS 18''

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2017 Lexus NX 200t

EXECUTIVE AWD; CUIR TOIT GPS HEADS UP LSS+ NAVIGATION - AFFICHAGE TETE HAUTE - CHARGE SANS FIL - MAGS 18''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

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$35,898

+ taxes & licensing

  • 57,325KM
  • Used
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  • Listing ID: 4786557
  • Stock #: L2576
  • VIN: JTJBARBZ5H2103949
Exterior Colour
Blanc Éminent Nacré
Interior Colour
Brun Équestre / Noir
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX 200t-c7729378.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICIULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE 2022 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA / SONAR DE RECUL ET SYSTÈME ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, AFFICHAGE ''TÊTE HAUTE'', MONITEUR D'ANGLES MORT, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, INTÉRIEUR CUIR SUPÉRIEUR / GARNITURE BOIS, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR MÉMOIRE,CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTES (DEL), CHARGE SANS FIL, JANTES LEXUS 18'' UNIQUE, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!



GROUPE EXÉCUTIF AWD. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Cache bagages
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Radio HD
  • Aluminium
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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