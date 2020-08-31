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2017 Lexus NX 200t

45,815 KM

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2017 Lexus NX 200t

2017 Lexus NX 200t

PREMIUM EDITION NOIR AWD; CUIR TOIT ANGLES MORTS + TOIT-OUVRANT - MONITEUR ANGLES MORT - VOLANT CHAUFFANT - JANTES LEXUS NOIR - CALANDRE/GARNITURE NOIR

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2017 Lexus NX 200t

PREMIUM EDITION NOIR AWD; CUIR TOIT ANGLES MORTS + TOIT-OUVRANT - MONITEUR ANGLES MORT - VOLANT CHAUFFANT - JANTES LEXUS NOIR - CALANDRE/GARNITURE NOIR

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5758620
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  • Listing ID: 5758620
  • Stock #: L2680
  • VIN: JTJBARBZ9H2126537

Vehicle Details

  • Exterior Colour Argent Atomique
  • Interior Colour Noir
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # L2680
  • Mileage 45,815 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX 200t-c7901567.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, ÉDITION NOIR RAREVÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 22 AOÛT 2023 OU 110,000 KM. TRACTION INTÉGRALE. TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS, INTÉRIEUR CUIR, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, VENTILATION AUTOMATIQUE / BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS À ÉCRAN 8'' / AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE, SYSTÈME SMARTKEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, HAYON À COMMANDE ASSISTÉ, JANTES EN ALLIAGE NOIRE 18'', CALANDRE NOIRE, GARNITURE DE CALANDRE NOIRE, RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRE, PHARE ANTIBROUILLARD DEL ET ENCORE PLUS!!



GROUPE PREMIUM SE AWD. ÉDITION NOIRE RARE ET EXCLUSIVE AU MODÈLE 2017. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Radio HD
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges avant chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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