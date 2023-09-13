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2017 Lexus RC 350

42,860 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2017 Lexus RC 350

2017 Lexus RC 350

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS AUDIO MAGS 19'' LSS+ BAS KILOMÉTRAGE - INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON - MAGS 19''

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2017 Lexus RC 350

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS AUDIO MAGS 19'' LSS+ BAS KILOMÉTRAGE - INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON - MAGS 19''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 6299232
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42,860KM
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  • Listing ID: 6299232
  • Stock #: L2783
  • VIN: JTHSE5BC5H5008204

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir Obsidienne
  • Interior Colour Rouge Rioja
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Semi-Automatic / Tiptronic
  • Doors 2-door
  • Stock # L2783
  • Mileage 42,860 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-RC 350-c7996810.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE 2023 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / SONAR DE STATIONNEMENT ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, ASSISTANCE AU CHANGEMENT DE VOIE, INTÉRIEUR CUIR , SIÈGES AVANT F SPORT / ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VENTILATION BI-ZONE, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON À ÉCRAN COULEUR 8'' / AM / FM / CD / USB / MP3 / WMA / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 17 HAUT PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / F SPORT À 3 BRANCHES / CHAUFFANT AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE, GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET, SIÈGES / VOLANT / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / CALANDRE AVANT F SPORT / PLAQUES DE SEUIL AVANT / JANTES LEXUS F SPORT 19'' ET ORNEMENT DE ROUE.



GROUPE F SPORT II. BAS KILOMÉTRAGE. LA VERSION LA PLUS ÉQUIPÉ DU RC 350 2017. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE. CONFIGURATION COULEUR HAUTEMENT RECHERCHÉ..NE RATEZ PAS VOTRE CHANCE...CONTACTEZ NOUS RAPIDEMENT AFIN DE RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



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www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Tapis protecteurs
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Rétroviseurs chauffants
Volant chauffant
Volant réglable
Système de surveillance des angles morts
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges mémoire
Soutien lombaire siège passager
Sièges avant chauffants
Sièges climatisés

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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