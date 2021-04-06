2017 Lexus RC 350

+ taxes & licensing
438-500-9106
210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
438-500-9106
+ taxes & licensing
JAMAIS ACCIENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 12 JUIN 2023 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / SONAR DE STATIONNEMENT ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, INTÉRIEUR CUIR , SIÈGES AVANT F SPORT / ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VENTILATION BI-ZONE, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON À ÉCRAN COULEUR 8'' / AM / FM / CD / USB / MP3 / WMA / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 17 HAUT PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / F SPORT À 3 BRANCHES / CHAUFFANT AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!
DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE, GROUPE D'INSTRUMENT LFA COMPLET, SIÈGES / VOLANT / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / CALANDRE AVANT F SPORT / PLAQUES DE SEUIL AVANT / ROUE 19'' ET ORNEMENT DE ROUE.
GROUPE F SPORT II AWD. BAS KILOMÉTRAGE. LA VERSION LA PLUS ÉQUIPÉ. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ RÉGULIER DE SPINELLI LEXUS LACHINE. CONFIGURATION COULEUR HAUTEMENT RECHERCHÉ..NE RATEZ PAS VOTRE CHANCE...CONTACTEZ NOUS RAPIDEMENT AFIN DE RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8