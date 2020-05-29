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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2018 Lexus ES 350

2018 Lexus ES 350

SIGNATURE; CUIR TOIT CAMERA MAGS LSS+ TOIT-OUVRANT - CAMÉRA AVEC SONAR DE STATIONNEMENT - SIÈGES CHAUFFANT ET VENTILÉ - PRÉ-COLLISION

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2018 Lexus ES 350

SIGNATURE; CUIR TOIT CAMERA MAGS LSS+ TOIT-OUVRANT - CAMÉRA AVEC SONAR DE STATIONNEMENT - SIÈGES CHAUFFANT ET VENTILÉ - PRÉ-COLLISION

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

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  • 370KM
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  • Listing ID: 5162066
  • Stock #: L2613
  • VIN: 58ABK1GG6JU106107
Exterior Colour
Blanc Éminent Nacré
Interior Colour
Noir
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-ES 350-c7794937.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE...COMME NEUF, VÉHCULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 18 MAI 2024 OU 110,000 KM.TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL / SONAR DE STATIONNEMENT, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, INTÉRIEUR CUIR, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS AVEC ÉCRAN 8'' / AM / FM / CD / MP3 / WMA / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE AVEC COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE À DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME SMARTKEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, JANTES LEXUS 17'', ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES, PHARES + PHARES ANTIBROUILLARDS À DEL ET ENCORE PLUS!!



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www.spinellilexuslachine.com

Windows
  • MOONROOF
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
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  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Aluminium
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Siège refroidissant

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