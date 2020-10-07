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2018 Lexus GX

61,685 KM

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2018 Lexus GX

2018 Lexus GX

EXECUTIVE 4WD; 7 PASS GPS CAMERA 360 AUDIO / DVD 7 PASSAGERS - NAVIGATION - CAMERA 360 - MONITEUR ANGLES MORT - AUDIO MARK LEVINSON - DVD 2ÈME RANGÉE

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2018 Lexus GX

EXECUTIVE 4WD; 7 PASS GPS CAMERA 360 AUDIO / DVD 7 PASSAGERS - NAVIGATION - CAMERA 360 - MONITEUR ANGLES MORT - AUDIO MARK LEVINSON - DVD 2ÈME RANGÉE

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 6016206
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61,685KM
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  • Listing ID: 6016206
  • Stock #: L2742
  • VIN: JTJJM7FX9J5190971

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gris nébuleux nacré
  • Interior Colour Noir
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 61,685 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-GX-c7949687.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CEFRTIFÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 20 MAI 2024 OU 110,000 KM.4 ROUES MOTRICES, 7 PASSAGERS, NAVIGATION, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL 360 DEGRÉ À SONAR AVANT / ARRIÈRE ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU CONDUCTEUR, INTÉRIEUR CUIR / GARNITURE BOIS D'ACAJOU, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE DU CONDUCTEUR À MÉMOIRE, SIÈGES 2 ÈME RANGÉE CHAUFFANT, SYSTÈME DIVERTISSEMENT 2 ÈME RANGÉE, VENTILATION AUTOMATIQUE À 3 ZONES INDÉPENDANTES, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON AM / FM / CD / MP3 / WMA / 2 USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 17 HAUTS-PARLEURS, VOLANT CUIR / BOIS / CHAUFFANT À COMMANDE ASSISTÉE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, SÉLECTEUR TOUT-TERRAIN, PLAQUE DE SEUIL LEXUS ILLUMINÉES, JANTES LEXUS 18'' GRIS FONCÉ, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARES ANTIBROUILLARD, MARCHEPIEDS ÉCLAIRÉES, AILERON ARRIÈRE, REFROIDISSEUR HUILE À TRANSMISSION, PLAQUES DE PROTECTION DU RÉSERVOIR, CROCHET DE REMORQUAGE AVANT, CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 6,500 LB, FAISCEAU DE CABLAGE À 4 / 7 FICHES ET ENCORE PLUS.



VERSION EXÉCUTIVE 4WD. LA VERSION LA PLUS ÉQUIPÉ DU GX 460. VÉHICULE ACHETÉ ET ENTRETENUE EN CONCESSION. VÉHICULE REPRIS D'UN CLIENT RÉGULIER DE SPINELI LEXUS LACHINE.



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www.spinellilexuslachine.com

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