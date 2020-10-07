2018 Lexus GX

+ taxes & licensing
438-500-9106
210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
438-500-9106
+ taxes & licensing
JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CEFRTIFÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 20 MAI 2024 OU 110,000 KM.4 ROUES MOTRICES, 7 PASSAGERS, NAVIGATION, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL 360 DEGRÉ À SONAR AVANT / ARRIÈRE ET ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORT, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU CONDUCTEUR, INTÉRIEUR CUIR / GARNITURE BOIS D'ACAJOU, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE DU CONDUCTEUR À MÉMOIRE, SIÈGES 2 ÈME RANGÉE CHAUFFANT, SYSTÈME DIVERTISSEMENT 2 ÈME RANGÉE, VENTILATION AUTOMATIQUE À 3 ZONES INDÉPENDANTES, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON AM / FM / CD / MP3 / WMA / 2 USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 17 HAUTS-PARLEURS, VOLANT CUIR / BOIS / CHAUFFANT À COMMANDE ASSISTÉE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, SÉLECTEUR TOUT-TERRAIN, PLAQUE DE SEUIL LEXUS ILLUMINÉES, JANTES LEXUS 18'' GRIS FONCÉ, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARES ANTIBROUILLARD, MARCHEPIEDS ÉCLAIRÉES, AILERON ARRIÈRE, REFROIDISSEUR HUILE À TRANSMISSION, PLAQUES DE PROTECTION DU RÉSERVOIR, CROCHET DE REMORQUAGE AVANT, CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 6,500 LB, FAISCEAU DE CABLAGE À 4 / 7 FICHES ET ENCORE PLUS.
VERSION EXÉCUTIVE 4WD. LA VERSION LA PLUS ÉQUIPÉ DU GX 460. VÉHICULE ACHETÉ ET ENTRETENUE EN CONCESSION. VÉHICULE REPRIS D'UN CLIENT RÉGULIER DE SPINELI LEXUS LACHINE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8