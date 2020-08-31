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2018 Lexus NX

90,510 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2018 Lexus NX

2018 Lexus NX

F SPORT I AWD; CUIR TOIT CAMERA CARPLAY LSS+ CARPLAY / ANDROID AUTO - TOI OUVRANT - SIÈGES CHAUFFANT + VENTILÉ - PRÉ COLLISION - MAGS 18''

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2018 Lexus NX

F SPORT I AWD; CUIR TOIT CAMERA CARPLAY LSS+ CARPLAY / ANDROID AUTO - TOI OUVRANT - SIÈGES CHAUFFANT + VENTILÉ - PRÉ COLLISION - MAGS 18''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5781684
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90,510KM
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  • Listing ID: 5781684
  • Stock #: L2706
  • VIN: JTJBARBZ5J2178107

Vehicle Details

  • Exterior Colour Ultra Blanc
  • Interior Colour Rouge Rioja
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # L2706
  • Mileage 90,510 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX-c7906406.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 24 JUIN 2024 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL, SYSTÈME DE MAINTIEN DE VOIE / PRÉCOLLISION, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR MÉMOIRE, VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO ENFORM LEXUS À ÉCRAN AFFICHAGE 8'' / AM / FM / CD / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE SIRIUS XM INTÉGRÉ À 8 HAUT-PARLEURS, VOLANT F SPORT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, DÉTAILS F SPORT: CALANDRE / SIÈGES / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES SPORT / JANTES 18 ?', SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, HAYON ÉLECTRIQUE, PHARE DE ROUTE AUTOMATIQUE ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, SIÈGES F SPORT, CALANDRE AVANT F SPORT, PLAQUES DE SEUIL AVANT, POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE, PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM, VOLANT 3 BRANCHES, ROUE 18'' F SPORT ET ORNEMENT DE ROUE, PHARES ANTIBROUILLARDS F SPORT À DEL.



LSS+ INCLUS: SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, SYSTÈME DE PRE-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Radio HD
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges avant chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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