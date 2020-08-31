2018 Lexus NX

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210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 24 JUIN 2024 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL, SYSTÈME DE MAINTIEN DE VOIE / PRÉCOLLISION, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR MÉMOIRE, VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO ENFORM LEXUS À ÉCRAN AFFICHAGE 8'' / AM / FM / CD / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE SIRIUS XM INTÉGRÉ À 8 HAUT-PARLEURS, VOLANT F SPORT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, DÉTAILS F SPORT: CALANDRE / SIÈGES / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES SPORT / JANTES 18 ?', SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, HAYON ÉLECTRIQUE, PHARE DE ROUTE AUTOMATIQUE ET ENCORE PLUS!!
DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION À CALIBRAGE SPORT, SIÈGES F SPORT, CALANDRE AVANT F SPORT, PLAQUES DE SEUIL AVANT, POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE, PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM, VOLANT 3 BRANCHES, ROUE 18'' F SPORT ET ORNEMENT DE ROUE, PHARES ANTIBROUILLARDS F SPORT À DEL.
LSS+ INCLUS: SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, SYSTÈME DE PRE-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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