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2018 Lexus RX 350

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT MAGS 20' NAVIGATION - SUSPENSION VARABLE ADAPTATIVE - MONITEUR ANGLES MORT - MODE SPORT + - ÉCRAN 12.3''

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2018 Lexus RX 350

F SPORT II AWD; CUIR TOIT GPS ANGLES MORT MAGS 20' NAVIGATION - SUSPENSION VARABLE ADAPTATIVE - MONITEUR ANGLES MORT - MODE SPORT + - ÉCRAN 12.3''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 4610208
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$49,987

+ taxes & licensing

  • 40,915KM
  • Used
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  • Listing ID: 4610208
  • Stock #: L2550
  • VIN: 2T2BZMCA6JC139790
Exterior Colour
Gris nébuleux nacré
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Lexus-RX 350-c7692060.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 16 MAI 2024 OU 110,000 KM. TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, CAMÉRA / SONAR DE STATIONNEMENT ET FREINAGE À DÉTECTION DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR D'ANGLES MORTS, SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, PRÉ-COLLISION, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, RADIO PREMIUM LEXUS À ÉCRAN 12.3'' / AM / FM / CD / MP3 / 2 PORTS USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / CONTRÔLE AUDIO / COMMANDE VOCALE / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, HAYON ASSISTÉ, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARES DE ROUTE (DEL), FONCTION AUTOMATIQUE PHARES DE ROUTE ET ENCORE PLUS!!

DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION PNEUMATIQUE VARIABLE ADAPTATIVE, MODE SPORT +, INDICATEUR F SPORT, CALANDRE AVANT F SPORT, SIÈGES / PLAQUES DE SEUIL AVANT / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE, VOLANT 3 BRANCHES, COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES AU VOLANT, ROUE 20'' F SPORT ET ORNEMENT DE ROUE.

LSS+ INCLUS: SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.


Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!


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www.spinellilexuslachine.com

Windows
  • MOONROOF
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
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  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Cache bagages
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Intérieur en cuir
  • Siège mémoire
  • Aluminium
  • Anti-démarreur
  • Coussins gonflables arrière pour la tête
  • Surveillance de langle mort
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées
  • Sièges arrières chauffants
  • Siège refroidissant
  • Volant chauffant

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