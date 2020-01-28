2018 Lexus RX 350

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 16 MAI 2024 OU 110,000 KM. TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, CAMÉRA / SONAR DE STATIONNEMENT ET FREINAGE À DÉTECTION DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR D'ANGLES MORTS, SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, PRÉ-COLLISION, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE DE LA VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, RADIO PREMIUM LEXUS À ÉCRAN 12.3'' / AM / FM / CD / MP3 / 2 PORTS USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / CONTRÔLE AUDIO / COMMANDE VOCALE / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, HAYON ASSISTÉ, ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE, PHARES DE ROUTE (DEL), FONCTION AUTOMATIQUE PHARES DE ROUTE ET ENCORE PLUS!!
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Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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