2018 Lexus RX 350

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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHCULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 24 JUILLET 2024 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-PANORAMIQUE, CAMÉRA 360 À SONAR DE STATIONNEMENT AVEC FREINAGE DE DÉTECTION DE CIRCULATION TRANSVERSALE, AFFICHAGE ?'TÊTE HAUTE'', SYSTÈME PRÉ COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, MONITEUR ANGLES MORTS, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, TÉLÉCOMMANDE DE SIÈGES ARRIÈRE, VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON À ÉCRAN 12.3'' / AM / FM / CD / MP3 / AUX / 2 PORTS USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 15 HAUT-PARLEURS, CHARGE SANS FIL, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, HAYON ÉLECTRIQUE, COMMANDE AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE (DEL),ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!
DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION PNEUMATIQUE VARIABLE ADAPTATIVE, MODE SELECT SPORT + / CALANDRE AVANT / SIÈGES / VOLANT 3 BRANCHES AVEC PÉDALIER CHANGEMENT DE VITESSES / INDICATEUR F SPORT / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES ALUMINIUM SPORT / JANTES F SPORT 20?' AVEC ORNEMENT DE ROUES.
LSS+ INCLUS: SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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