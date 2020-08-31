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2018 Lexus RX 350

29,225 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2018 Lexus RX 350

2018 Lexus RX 350

F SPORT III AWD; CUIR TOIT / CAMERA PANO GPS AUDIO INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - TOIT PANORAMIQUE - CAMERA 360 - AUDIO MARK LEVINSON - MAGS 20''

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2018 Lexus RX 350

F SPORT III AWD; CUIR TOIT / CAMERA PANO GPS AUDIO INTÉRIEUR ROUGE - NAVIGATION - TOIT PANORAMIQUE - CAMERA 360 - AUDIO MARK LEVINSON - MAGS 20''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 5758614
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  • Listing ID: 5758614
  • Stock #: L2697
  • VIN: 2T2BZMCA3JC138581

Vehicle Details

  • Exterior Colour Argent Atomique
  • Interior Colour Rouge Rioja
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Doors 4-door
  • Stock # L2697
  • Mileage 29,225 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-RX 350-c7901566.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHCULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 24 JUILLET 2024 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-PANORAMIQUE, CAMÉRA 360 À SONAR DE STATIONNEMENT AVEC FREINAGE DE DÉTECTION DE CIRCULATION TRANSVERSALE, AFFICHAGE ?'TÊTE HAUTE'', SYSTÈME PRÉ COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, MONITEUR ANGLES MORTS, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, TÉLÉCOMMANDE DE SIÈGES ARRIÈRE, VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON À ÉCRAN 12.3'' / AM / FM / CD / MP3 / AUX / 2 PORTS USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 15 HAUT-PARLEURS, CHARGE SANS FIL, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, HAYON ÉLECTRIQUE, COMMANDE AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE (DEL),ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION PNEUMATIQUE VARIABLE ADAPTATIVE, MODE SELECT SPORT + / CALANDRE AVANT / SIÈGES / VOLANT 3 BRANCHES AVEC PÉDALIER CHANGEMENT DE VITESSES / INDICATEUR F SPORT / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES ALUMINIUM SPORT / JANTES F SPORT 20?' AVEC ORNEMENT DE ROUES.



LSS+ INCLUS: SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Lecteur CD
Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Intérieur en cuir
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Rétroviseurs
Vitres teintées
Hayon électrique
Volant chauffant
Volant réglable
Système de surveillance des angles morts
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges mémoire
Soutien lombaire siège passager
Sièges avant chauffants
Toit lunaire
Sièges climatisés
Sièges arrière chauffants

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