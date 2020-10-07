2018 Lexus RX 350

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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ SPINELLI, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 27 AVRIL 2024 OU 110,000 KM.TRACTION INTÉGRALE, CAMÉRA DE RECUL / ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, MONITEUR ANGLES MORTS, SYSTÈME PRÉ COLLISION / AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, INTÉRIEUR CUIR / APPLIQUÉ BOISERIE, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES / CHAUFFANTS ET VENTILÉS, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE , SIÈGES 2ÈME RANGÉ CHAUFFANT, VENTILATION AUTOMATIQUE BI-ZONE, RADIO PREMIUM LEXUS À ÉCRAN 8'' / AM / FM / CD / MP3 / 2 PRISES USB / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 10 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR, SYSTÈME SMARTKEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, HAYON ÉLECTRIQUE, JANTES LEXUS 18'', LONGERONS DE TOIT, FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTES (LED), PHARE ANTIBROUILLARD À DEL ET ENCORE PLUS.
LSS+ INCLUS: SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE PRÉCOLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.
GROUPE D'ENTRÉE DE GAMME. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INVITÉ DE SPINELLI LEXUS LACHINE
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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