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2019 Lexus NX 300h

39,540 KM

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2019 Lexus NX 300h

2019 Lexus NX 300h

PREMIUM AWD: CUIR TOIT GPS ANGLES MORT CARPLAY LSS HYBRIDE - NAVIGATION - CAMÉRA DE RECUL - MONITEUR ANGLES MORTS - CARPLAY - VOLANT CHAUFFANT - MAGS

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2019 Lexus NX 300h

PREMIUM AWD: CUIR TOIT GPS ANGLES MORT CARPLAY LSS HYBRIDE - NAVIGATION - CAMÉRA DE RECUL - MONITEUR ANGLES MORTS - CARPLAY - VOLANT CHAUFFANT - MAGS

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 6817574
  2. 6817574
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39,540KM
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  • Listing ID: 6817574
  • Stock #: L2842
  • VIN: JTJBJRBZ2K2098569

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir Caviar
  • Interior Colour CARAMEL SATINÉ
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # L2842
  • Mileage 39,540 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX 300h-c8103218.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 19 AOÛT 2024 OU 110,000 KM.SYSTÈME HYBRIDE LEXUS, TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL AVEC ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE BI-ZONE DE LA VENTILATION, AUDIO LEXUS ENFORM AVEC ÉCRAN 10.3'' / CARPLAY / AM / FM / CD / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUTS-PARLEUR, VOLANT GAINÉ DE CUIR / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, HAYON À COMMANDE ASSISTÉ, JANTES LEXUS 18'', PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUE, PHARES ANTIBROUILLARD À DEL ET ENCORE PLUS!!



LSS+ INCLUS: SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, SYSTÈME DE PRE-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.



VERSION HYBRIDE PREMIUM AWD. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INIVITÉ DE SPINELLI LEXUS LACHINE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



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www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Tapis protecteurs
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Radio HD
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Hayon électrique
Volant réglable
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges avant chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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