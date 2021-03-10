2019 Lexus NX 300h

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210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8
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JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 19 AOÛT 2024 OU 110,000 KM.SYSTÈME HYBRIDE LEXUS, TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL AVEC ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE, SYSTÈME PRÉ-COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, MONITEUR ANGLES MORT, INTÉRIEUR CUIR, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE BI-ZONE DE LA VENTILATION, AUDIO LEXUS ENFORM AVEC ÉCRAN 10.3'' / CARPLAY / AM / FM / CD / USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUTS-PARLEUR, VOLANT GAINÉ DE CUIR / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, HAYON À COMMANDE ASSISTÉ, JANTES LEXUS 18'', PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUE, PHARES ANTIBROUILLARD À DEL ET ENCORE PLUS!!
LSS+ INCLUS: SYSTÈME AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, SYSTÈME DE PRE-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE À RADAR DYNAMIQUE ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.
VERSION HYBRIDE PREMIUM AWD. VÉHICULE REPRIS EN ÉCHANGE D'UN INIVITÉ DE SPINELLI LEXUS LACHINE.
Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!
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