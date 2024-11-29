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2019 Lexus NX

29,935 KM

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2019 Lexus NX

2019 Lexus NX

PREMIUM AWD; CUIR TOIT CAMERA ANGLES MORT CARPLAY TOIT-OUVRANT - MONITEUR ANGLES MORT - SIÈGES CHAUFFANT ET VENTILÉ - VOLANT CHAUFFANT - CARPLAY

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2019 Lexus NX

PREMIUM AWD; CUIR TOIT CAMERA ANGLES MORT CARPLAY TOIT-OUVRANT - MONITEUR ANGLES MORT - SIÈGES CHAUFFANT ET VENTILÉ - VOLANT CHAUFFANT - CARPLAY

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 6299244
  2. 6299244
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  • Listing ID: 6299244
  • Stock #: L2776
  • VIN: JTJBARBZ3K2198888

Vehicle Details

  • Exterior Colour Argent Atomique
  • Interior Colour Noir
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 29,935 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-NX-c7996812.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, VÉHICULE CERTIFIÉ ;LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 29 NOVEMBRE 2024 OU 110,000 KM. TRACTION INTÉGRALE, TOIT-OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL , SYSTÈME PRÉ-COLLISION, SYSTÈME DE MAINTIEN DE VOIE AVEC ASSISTANCE À LA DIRECTION, INTÉRIEUR CUIR, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VENTILATION BI-ZONE, AUDIO PREMIUM LEXUS ENFORM AVEC ÉCRAN 8'' / CARPLAY / AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 8 HAUT-PARLEURS, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH / COMMANDE VOCALE ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, SYSTÈME SMART KEY, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUE, JANTES LEXUS 18'' , HAYON À COMMANDE ASISTÉ, PHARES ANTIBROUILLARD À DEL, LONGERONS DE TOIT ET ENCORE PLUS!!



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Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Sièges baquets
Radio HD
Aluminium
Coussins gonflables arrière pour la tête
Système de surveillance de la pression des pneus
Verrous de sécurité pour enfants
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Rétroviseurs à atténuation automatique
Soutien lombaire siège conducteur
Sièges avant chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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