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2019 Lexus RX 350

18,100 KM

Details Description Features

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Spinelli Lexus Lachine

438-500-9106

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2019 Lexus RX 350

2019 Lexus RX 350

F SPORT III AWD; CUIR TOIT / CAMERA PANO GPS AUDIO BAS KILOMÉTRAGE - NAVIGATION - TOIT PANORAMIQUE - CAMERA 360 - AUDIO MARK LEVINSON - MAGS 20''

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2019 Lexus RX 350

F SPORT III AWD; CUIR TOIT / CAMERA PANO GPS AUDIO BAS KILOMÉTRAGE - NAVIGATION - TOIT PANORAMIQUE - CAMERA 360 - AUDIO MARK LEVINSON - MAGS 20''

Location

Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto, Lachine, QC H8S 1B8

438-500-9106

  1. 6894000
  2. 6894000
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  • Listing ID: 6894000
  • Stock #: 21TL257A
  • VIN: 2T2BZMCA8KC195487

Vehicle Details

  • Exterior Colour Argent Atomique
  • Interior Colour Rouge Circuit
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Semi-Automatic / Tiptronic
  • Doors 4-door
  • Mileage 18,100 KM

Vehicle Description

https://www.autoaubaine.com/Lexus-RX 350-c8120942.html

JAMAIS ACCIDENTÉ, 1 SEUL PROPRIÉTAIRE, BAS KILOMÉTRAGE, VÉHICULE CERTIFIÉ LEXUS, GARANTIE LEXUS JUSQU'AU 16 JUILLET 2025 OU 110,000 KM. TRACTION INTÉGRALE, NAVIGATION, TOIT-PANORAMIQUE, CAMÉRA 360 À SONAR DE STATIONNEMENT AVEC FREINAGE DE DÉTECTION DE CIRCULATION TRANSVERSALE, AFFICHAGE TÊTE HAUTE, SYSTÈME PRÉ COLLISION, AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, MONITEUR ANGLES MORTS, INTÉRIEUR CUIR F SPORT, SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE / CHAUFFANT ET VENTILÉ, SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE, TÉLÉCOMMANDE DES SIÈGES ARRIÈRE, CONTÔLE AUTOMATIQUE DE LA VENTILATION BI-ZONE, AUDIO PREMIUM MARK LEVINSON À ÉCRAN 12.3'' / AM / FM / CD / MP3 / AUX / 2 PORTS USB / BLUETOOTH / RADIO SATELLITE INTÉGRÉ À 15 HAUT-PARLEURS, CHARGE SANS FIL, VOLANT GAINÉ DE CUIR / CHAUFFANT / INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE / COMMANDE AUDIO / BLUETOOTH ET RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR, HAYON ÉLECTRIQUE, COMMANDE AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE (DEL),ESSUIE GLACE ACTIVÉ PAR LA PLUIE ET ENCORE PLUS!!



DÉTAILS F SPORT: SUSPENSION PNEUMATIQUE VARIABLE ADAPTATIVE, MODE SELECT SPORT + / CALANDRE AVANT / SIÈGES / VOLANT 3 BRANCHES AVEC PÉDALIER CHANGEMENT DE VITESSES / INDICATEUR F SPORT / POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE / PLAQUES DE SEUIL / PÉDALES ALUMINIUM SPORT / JANTES F SPORT 20?' AVEC ORNEMENT DE ROUES.



LSS+ INCLUS: SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE, SYSTÈME DE PRÉ-COLLISION, RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR ET FONCTION AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE.



Nous somme ouvert de lundi au Vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Passez nous voir pour un essai routier, consulter l'historique d'entretien complet, le Carfax, le rapport d'inspection ainsi que tous nos véhicules disponible en inventaire afin de nous assurez de trouver le véhicule qui répond le mieux à vos attentes. Vous aurez un service aimable, professionnel et surtout sans pression!



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI ROUTIER DEMANDEZ POUR ''VOTRE'' SPÉCIALISTE EN PRODUIT LEXUS D'OCCASION DE QUALITÉ; MARTIN LEMIRE.



www.spinellilexuslachine.com

Vehicle Features

Jantes en alliage
Lecteur CD
Tapis protecteurs
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Antipatinage
Ordinateur de bord
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
Caméra de recul
Coussins gonflables latéraux
Démarrage sans clé
Direction assistée
Lecteur MP3
Prise Auxiliaire
Rétroviseurs électriques
Air climatisé
Intérieur en cuir
Tout équipé
Port USB
Rétroviseurs chauffants
Sièges électriques
Télédéverrouillage
Essuie-glace arrière
Rétroviseurs
Sièges chauffants
Portes électriques
Tachymètre
Volant réglable
Aileron arrière
Banquette arrière divisée
Verrouillage d'allumage
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Radio AM / FM
Capteurs d'aide au stationnement
Essuie-glaces à détection de pluie
Sièges arrière chauffants
Sièges arrière rabattables

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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