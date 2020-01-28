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2015 GMC Canyon

SL 2RM GARANTIE 3ANS INCLUS !!!

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2015 GMC Canyon

SL 2RM GARANTIE 3ANS INCLUS !!!

Location

Honda Lachute

255 Avenue Béthany, Lachute, QC J8H 2N1

450-562-9444

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$17,995

+ taxes & licensing

  • 27,476KM
  • Used
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  • Listing ID: 4557483
  • Stock #: 19-320B
  • VIN: 1GTH51EA8F1163266
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hondalachute.com/occasion/GMC-Canyon-2015-id7679899.html

SEULEMENT 27476KM, CERTIFIÉ 1 PROPRIÉTAIRE ET JAMAIS ACCIDENTÉ, CARFAX EN MAIN.


***FINANCEMENT 86$/SEM 0$ COMPTANT ET TAXES INCLUS,

INSPECTION ET MISE AU POINT FAIT PAR NOS TECHNICIENS CERTIFIÉ, ÉCHANGE ACCEPTÉ, ***FINANCEMENT FACILE ET RAPIDE. 1ER, 2EME, 3EME CHANCE AU CRÉDIT, MEILLEUR QUALITÉ PRIX, *** LIGNE DIRECT 450-562-0054 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONLY HAS 27476KM, CERTIFIED ONE OWNER AND NEVER BEEN ACCIDENTED, CARFAX IN HAND.
***FINANCING 86$/WEEKLY, 0$ CASH DOWN, 36 MONTHS WARRANTY (900$) AND TAXES INCLUDED.

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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