2015 GMC Canyon

SEULEMENT 27476KM, CERTIFIÉ 1 PROPRIÉTAIRE ET JAMAIS ACCIDENTÉ, CARFAX EN MAIN.





***FINANCEMENT 86$/SEM 0$ COMPTANT ET TAXES INCLUS,



INSPECTION ET MISE AU POINT FAIT PAR NOS TECHNICIENS CERTIFIÉ, ÉCHANGE ACCEPTÉ, ***FINANCEMENT FACILE ET RAPIDE. 1ER, 2EME, 3EME CHANCE AU CRÉDIT, MEILLEUR QUALITÉ PRIX, *** LIGNE DIRECT 450-562-0054 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONLY HAS 27476KM, CERTIFIED ONE OWNER AND NEVER BEEN ACCIDENTED, CARFAX IN HAND.

***FINANCING 86$/WEEKLY, 0$ CASH DOWN, 36 MONTHS WARRANTY (900$) AND TAXES INCLUDED.



INSPECTION AND TUNE UP DONE BY OUR CERTIFIED TECHNICIANS, EXCHANGE ACCEPTED, BEST QUALITY PRICE, ***FINANCING EASY AND FAST, 1,2,3 CHANCE TO CREDIT *** CALL DIRECTLY 450-562-0054

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité passager illuminé

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Transmission Manuelle

Transmission Manuelle - 6 vitesses

