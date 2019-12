2019 Nissan Leaf

** GARANTIE DU MEILLEUR PRIX + 15% DE LA DIFFERENCE !

**DE PLUS, ON SE DÉPLACE POUR VOUS, LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC ET AU CANADA **

** INFORMEZ-VOUS ! PLUS DE 450 VÉHICULES D'OCCASION DISPONIBLE

**Faisant affaire avec plusieurs institutions financières aucun financement n'est refusé !!*FINANCEMENT FACILE ET RAPIDE

**NOUS PAYONS LE MAXIMUM POUR VOTRE ÉCHANGE !

** PROGRAMME UNIQUE SANS TRACAS CERTIFIÉ DE GM DE LASALLE=GARANTIE, INSPECTER ET REMIS A NEUF * DEMANDEZ LE !

Pour plus d'informations sur ce véhicule, veuillez nous contacter chez GM De LaSalle, 514-595-5666 ou sans frais 1-877-563-9210. Tous nos véhicules sont inspectés. Financement et garantie prolongée disponible sur place.

Situé à LaSalle avec plus de 400 vehicules d'occasions à votre disposition, juste à côté de Verdun, Lachine, Dorval, Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds,Pointe-Claire, 20 minutes de Laval et à 10 minutes du centre-ville de Montréal, Vaudreuil-Dorion ainsi que Brossard, Ile Perrot et de Pincourt. GM de LaSalle a une large gamme de véhicules d'occasion. sport, compact, sous-compactes, hybride, Hybride rechargable, pleine taille, fourgonnettes, 4x4, et AWD. GM De LaSalle à ce dont vous chercher. La seule et unique référence Chevrolet,Buick, GMC de la région Montréalaise.

GM De LaSalle 514-595-5666 / sans frais 1-877-563-9210

__________________________________________________________________________

**LEAF S FWD, CAMERA HEATED SEAT

** BEST PRICE GARANTEE + 15% OFF THE DIFFERENCE ! **FURTHERMORE ,WE CAN GO PICK YOU UP AND DELIVER TO YOUR PLACE**

** MORE THEN 450 VEHICULES AVAILABLE

**Making business with all financial institutions, no cases are being refused!!*

**HIGHER VALUE for your trade-in

** UNIQUE GM CERTIFIED PROGRAM WITH PEACE OF MIND : INSPECTED,EXTENDED WARRANTY , AND RECONDITIONED , ASK FOR IT !

For more information about this vehicle, please contact us at;GM De LaSalle, 514-595-5666 or no fee 1-877-563-9210. Financing and all extension of warrantiesare available on site.

Located inLaSalle, close toVerdun, Lachine, Dorval, Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds, Pointe-Claire, as well as toBrossard, Ile Perrot, Pincourt. GM De LaSalle offers a wide selection of pre-owned vehicles. sport, compact, sub-compacts, hybrid, full size, van, GM De LaSalle have what you're looking for. The Only BenchmarkChevrolet,Buick, GMC in the Montreal area.

GM De LaSalle 514-595-5666 / sans frais 1-877-563-9210