2004 Honda Odyssey

https://www.autoaubaine.com/Honda-Odyssey-c7677299.html



www.AutoZoom.ca

4300 Boul. Dagenais, Laval Qc H7R1L5

450-314-9666 Sans frais :1-877-513-3160

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Siège passager - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Ouvre-porte de garage intégré

Climatisation arrière

Sièges de troisième rangée

Portes électriques

Transmission Automatique - 5 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.