$4,699 + taxes & licensing 1 5 3 , 0 0 0 K M Used

Listing ID: 9268627

9268627 Stock #: 340003-TI

340003-TI VIN: jm3er293570147551

Vehicle Details Exterior Colour Noir

Interior Colour Noir

Body Style Sedan

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Doors 5-door

Stock # 340003-TI

Mileage 153,000 KM

Vehicle Features Media / Nav / Comm DVD Additional Features Climatiseur Intérieur en cuir Sièges chauffants Système de son Bose Automatique Groupe Electrique Commandes aux Volant 2e 4 Cyl 2.3 L 3e Chance au credit. *** 4 CYLINDRES - CUIR - TOIT - 153 000 KM *** 2007 Mazda CX-7 Toit Ouvrant Mags Manette télécommande comme clef. Table de Suspension Avant droite NEUVE Balljoint Avant droit NEUF Parebrise Windshield NEUF Bracket d'échappement et tuyau NEUFS Pneus D'hiver comme NEUFS Très propre pour l'année très économique et fiable. Même modèle qu'un 2012 ou 2011 et même 2010 2009 automatic cx7 cx 7 450-963-8888. Membre AMVOQ. Ouvert 7 jours. Garantie prolonge disponible. Financement disponible. 1re

