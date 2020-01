2007 Mazda MAZDA5

https://www.autoshelby.com/occasion/Mazda-5-2007-id7661054.html



Mazda MAZDA5 7 Passagers-Air-Mags-Groupe Electrique 2007



2007 Mazda 5-7 Passagers-Wagon-Air Climatisée-Mags-Groupe Electrique-Lecteur CD-Economique 2007 Mazda 5 -7 Passagers -Wagon -Air Climatisée -Mags -Groupe Electrique -Lecteur CD -Economique ?Prix $ 2950 Financement Approuvé À 99% 1ere, 2ieme et 3ieme chance aux crédit disponible Financement maison disponible Financement bancaire sur place Véhicule inspecté Échange accepté Nous Sommes Ouvert 7 Jours Sur 7,Aussi Disponible Garantie 4 ans/80000 km Disponible Pare Choc A Pare Choc,Garantie De Remplacement Disponible,Tous Nos Vehicules Sont Inspecté,Carproof Disponible, Prise De Possession Du Vehicule Le Jour Meme,Auto Shelby Est A Votre Service Depuis 2005. Autos Shelby est membre AMVOQ ... Auto Shelby 344 Boulevard Cure-Labelle,Laval,QC,H7V-2S1 Tel:450-736-1273 Email: Info@Autoshelby.Com Site: Www.Autoshelby.com Aussi Notre Deuxieme Emplacement Ce Situe Au 4455 Boulevard St-Martin Ouest

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Vitres électriques

Antivol

Coussins gonflables latéraux

Serrure à sécurité pour enfants

Air climatisé

Miroir vanité conducteur illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Miroirs électriques

Télédéverrouillage

Lampes de lecture arrière

Servo-direction

Siège Baquet

Portes électriques

