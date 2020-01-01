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2009 Chevrolet Express

2500 ** 4.8L ** Toit Surélevé **

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2009 Chevrolet Express

2500 ** 4.8L ** Toit Surélevé **

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Pronto Automobile

5606 Boul. Des Laurentides, Laval, QC H7K 2K2

450-628-6944

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  • 132,000KM
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  • Listing ID: 4467822
  • Stock #: 1198
  • VIN: 1GCGG25C191149713
Exterior Colour
Blanc
Body Style
Commercial
Engine
8-cylinder
Doors
3-door
https://www.prontoautomobile.ca/occasion/Chevrolet-Express-2009-id7661539.html

Chevrolet Express Cargo Van 2500 ** 4.8L ** Toit Surélevé ** 2009

** Climatisation Central, AIRTRONIC, Génératrice ONAN, Fèche Signalisation, hitch & frein électr. ** ** TRèS RARE ** CHEVROLET EXPRESS 2500 2009 ** TOIT SURELEVÉ ** POSTE DE TRAVAIL ** MOTEUR 4.8L, CAMERA DE RECUL, CLIMATISATION CENTRALE, BUREAU DE TRAVAIL, GENERATRICE ONAN CUMMINS, RACKING ET TABLETTES EN ALUMINIUM, RACK A ECHELLE, ATTACHE REMORQUE, PANNEAUX DE SIGNALISATION, SYSTEME D'ALARME, UN SEUL PROPRIÉTAIRE, SUPERBE CONDITION A NE PAS MANQUER! -NOUS AMÉNAGERONS VOTRE CAMION SELON VOS BESOINS - SUPPORT À ÉCHELLE, TABLETTES, SÉPARATEUR, HITCH, ECT LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983.
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Servo-direction

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