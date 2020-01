2010 Ford Taurus

http://www.auto-primo.ca/occasion/Ford-Taurus-2010-id7665505.html



Ford Taurus SEL 2010 à vendre avec Cuir Camera de Recul Toit Ouvrant usagé chez Auto Primo Laval



· 146313Kms

· Automatique

· Cuir

· Camera de Recul

· Toit Ouvrant

· Palettes de Vitesses au Volant

· Bouton de Démarrage

· Sieges Chauffants

· Sieges Electriques

· Vitres Electriques

· déverrouillage sans clé

· Portes Electriques

· Miroir Electrique

· Miroir Chauffant

· Bluetooth

· Controle de Volume au Volant

· Regulateur de Vitesse



Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Siège électrique avant - Passager

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

