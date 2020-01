2011 Mercedes-Benz GL-Class

https://www.financementautos.ca/occasion/MercedesBenz-GLClass-2011-id7661836.html



Mercedes-Benz GL-Class BlueTEC-4MATIC-7 Passagers-Cuir-Toit-Tous 2011



2011 Mercedes-Benz GL350-BlueTEC-4MATIC-7 Passagers-Cuir-Toit-Tous Equipé-Jamais Accidentée 2011 Mercedes-Benz GL350 -BlueTEC -4MATIC -7 Passagers -Cuir -Toit Ouvrant -Tout Equipée -Jamais Accidentée ?Prix $ 19 950 Financement Approuvé À 99% 1ere 2ieme et 3ieme chance aux crédit disponible Financement maison disponible Financement bancaire sur place Véhicule inspecté Échange accepté Nous Sommes Ouvert 7 Jours Sur 7Aussi Disponible Garantie 4 ans/80000 km Disponible Pare Choc A Pare ChocGarantie De Remplacement DisponibleTous Nos Vehicules Sont InspectéCarproof Disponible Prise De Possession Du Vehicule Le Jour MemeAuto Shelby Est A Votre Service Depuis 2005. Autos Shelby est membre AMVOQ ... Auto Shelby 344 Boulevard Cure-LabelleLavalQCH7V-2S1 Tel:450-736-1273 Email: Info@Autoshelby.Com Site: Www.Autoshelby.com Aussi Notre Deuxieme Emplacement Ce Situe Au 4455 Boulevard St-Martin Ouest

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Vitres électriques

Lecteur MP3

Air climatisé

Sièges baquets

Volant ajustable

Siège mémoire

Système d'alarme

Sièges chauffants

Portes électriques

