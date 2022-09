$8,499 + taxes & licensing 1 7 9 , 0 0 0 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 9051544

9051544 Stock #: 31310013-WE

31310013-WE VIN: JN8AS5MV9BW294522

Vehicle Details Exterior Colour Blanc

Interior Colour Noir

Drive Type 4-Wheel Drive

Transmission Automatic

Doors 4-door

Mileage 179,000 KM

Vehicle Features Media / Nav / Comm Bluetooth Additional Features AWD 4x4 Climatiseur Toit ouvrant Régulateur de vitesse Caméra de recul Intérieur en cuir Sièges chauffants Automatique Groupe Electrique Commandes aux Volant 2e Laval MAGS DE ROUES 4 Cyl 2.5 L PROPRE POUR L'ANNEE ROULE COMME NEUF RADIO MP3 3e Chance au credit. 5280 Des Laurentides H7K2J8. 179 000 KM 450-963-8888. Membre AMVOQ. Ouvert 7 jours. 1re ** Financement Disponible sur Place ** *** CUIR MAGS TOIT CAMERA - AWD 4x4 ** 2011 Nissan Rogue SL

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.