$13,899 + taxes & licensing 1 6 9 , 0 0 0 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 7489131

7489131 Stock #: 3222004-L1

3222004-L1 VIN: JN1CV6FE9CM200170

Vehicle Details Exterior Colour Blanc

Interior Colour Noir

Drive Type Rear Wheel Drive

Transmission Automatic

Doors 2-door

Mileage 169,000 KM

Vehicle Features Additional Features Climatiseur Régulateur de vitesse Intérieur en cuir Sièges chauffants Automatique Groupe Electrique Commandes aux Volant 2e Laval FULL EQUIPE FREINS NEUFS 169 000 KM 3e Chance au credit. 5280 Des Laurentides 6 Cyl 3.7 L Membre AMVOQ. Ouvert 6 jours. Garantie prolonge disponible. Financement disponible. 1re H7K2J8. *** Financement Bancaire Disponible sur Place *** 2012 Infiniti G37s G37 s Hard top convertible decapotable tout est fonctionnel Aucun Accident Grave au Dossier Carproof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.