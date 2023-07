$6,999 + taxes & licensing Calculate Payments Get Insurance Quotes 1 6 0 , 0 0 0 K M Used

Listing ID: 10218984

10218984 Stock #: 386004-WE

386004-WE VIN: KNAGM4A77C5257277

Vehicle Details Exterior Colour Gris

Interior Colour Noir

Body Style Sedan

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Doors 4-door

Stock # 386004-WE

Mileage 160,000 KM

Vehicle Features Additional Features 2e 3e Chance. Membre AMVOQ. 5280 des Laurentides Laval. 2012 Kia Optima Automatique 160 000 KM Même modèle qu'un 2013 ou 2014 2015 Air climatisé Bluetooth Régulateur de vitesse Portes électriques Sièges électriques Vitres électriques Mags Sièges chauffants Aucun Accident au Dossier Carproof Carf...

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.