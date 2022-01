$8,399 + taxes & licensing 9 2 , 0 0 0 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 8165068

8165068 Stock #: 1140014-EB

1140014-EB VIN: 5NPDH4AE5DH213952

Vehicle Details Exterior Colour Gris

Interior Colour Gris foncé

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Doors 4-door

Mileage 92,000 KM

Vehicle Features Media / Nav / Comm Bluetooth Additional Features Climatiseur Régulateur de vitesse Sièges chauffants Automatique Groupe Electrique Commandes aux Volant 2e LIQUIDATION 4 Cyl 1.8 L ROULE COMME NEUF MODE ECONOMIQUE ECO 92 000 KM *** FINANCEMENT BANCAIRE DISPONIBLE SUR PLACE *** 2013 Hyundai Elantra 3e Chance au credit. 450-963-8888. Membre AMVOQ. Ouvert 6 jours. Garantie prolonge disponible. Financement disponible. 1re Freins Arrieres Disques et Plaquettes Neufs Bosse sur la valise voir photo. Tres economqiue et fiable

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.