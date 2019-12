2014 Chevrolet Trax

https://www.acuralaval.com/occasion/Chevrolet-Trax-2014-id7640737.html



Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Antivol

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Système GPS

