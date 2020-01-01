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2015 Honda Civic

LX Automatique

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2015 Honda Civic

LX Automatique

Location

Honda Ste-Rose

266, boul. Curé-Labelle, Laval, QC H7L 3A2

450-625-1953

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$11,995

+ taxes & licensing

  • 57,393KM
  • Used
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  • Listing ID: 4491987
  • Stock #: U1777
  • VIN: 2HGFB2F49FH001552
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.sterosehonda.com/occasion/Honda-Civic-2015-id7667147.html

CARFAX DISPONIBLE.
VÉHICULE INSPECTÉ PAR NOS MÉCANICIENS CERTIFIÉS.
VENEZ VIVRE l EXPÉRIENCE HONDA STE-ROSE. LA CONFIANCE ET LA TRANSPARENCE SONT d UNE IMPORTANCE CAPITALE CHEZ NOUS. NOUS SOMMES SITUE AU 266 BLV CURÉ-LABELLE A SAINTE-ROSE. A SEULEMENT 10 MINUTES DE MONTREAL ET 20 MINUTES DE LA RIVE-NORD.
AUTRES MARQUES DISPONIBLES
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BIEN QUE NOUS AYONS PRIS TOUTES LES MESURES RAISONNABLES POUR NOUS ASSURER DE LA PRÉCISION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE ERREUR OU OMISSION. VEUILLEZ CONTRE VÉRIFIER LES RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE HONDA STE-ROSE.
CERTIFICATION DISPONIBLE
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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