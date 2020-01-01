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2015 Mercedes-Benz Sprinter

2500 170WB ** HAUT/LONG ** Extended HR **

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2015 Mercedes-Benz Sprinter

2500 170WB ** HAUT/LONG ** Extended HR **

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5606 Boul. Des Laurentides, Laval, QC H7K 2K2

450-628-6944

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  • Listing ID: 4436994
  • Stock #: 1190
  • VIN: WD3BE8DC8FP136108
Exterior Colour
Gris
Body Style
Commercial
Doors
3-door
https://www.prontoautomobile.ca/occasion/MercedesBenz-Sprinter-2015-id7654281.html

Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans 2500 170WB ** HAUT/LONG ** Extended HR ** 2015

** INSPECTÉ, CERTIFIÉ & GARANTIE ** SÉPARATEUR ** NAVIGATION ** BLUETHOOT ** CAMERA DE RECUL ** DÉTAIL : sprinter 170wb, allongé extended toit haut high roof, separateur, NAVIGATION, BLUETHOOT, GROUPE ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, HITCH & BRAKE ÉLECTRIQUE. CAMION ENCONDITION EXCEPTIONNELLE BÉNÉFICIER DE NOS 35 ANS D'EXPÉRIENCE FINANCEMENT RAPIDE ET FACILE: CREDIT BAIL - FINANCEMENT COMMERCIAL LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983. THE LARGEST COMMERCIAL VEHICLE INVENTORY ALL OUR VEHICLE ARE INSPECTED AND COME WITH WARRANTIES FINANCING AVAILABLE:LONG TERM LEASING, COMMERCIAL FINANCING ** ALWAYS WORKING TO PROVIDE THE BEST INTEREST RATE ON THE MARKET** 1ST, 2ND, 3RDCREDIT CHANCE. ALSO :WE CUSTOMIZE YOUR TRUCK TO FILL YOUR OPERATIONAL NEEDS.WE OFFER BEST PRICES ON EQUIPEMENT SUCH AS SHELVINGS, LADDER RACKS, DIVIDER, HITCH, ECT VISIT :WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 AT YOUR SERVICESINCE 1983
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Servo-direction
  • Portes électriques

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