2016 GMC Terrain

https://www.autoaubaine.com/GMC-Terrain-c7679326.html



NOUVEL ARRIVAGE!! PHOTOS VENIR!! Reprise de l'un de nos fide client 4X4 navigation cuir brun darreur distance hayon ectrique sies ectriques chauffants mags bluetooth cama de recul radar de stationnement auto vus

Nous vous offrons la Certification sur toutes les marques,Taux d'int partir de 0% sur les vicules sectionn, oui me les vicules d'occasion. 1 ie, 2 ie, 3 ie chance au crit, aucun crit refus Livraison du vicule en 24 heures, Nous payons le plus pour votre vicule, OSEZ NOUS COMPARER. Extension de garantie disponible en sus* Bien que nous ayons pris toutes les mesures raisonnables pour nous assurer de la prision des renseignements fournis, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission. Veuillez contre-vifier les renseignements aupr de : 440 Chevrolet Buick GMC Corvette 1.877.753.9840 440 Chevrolet Buick GMC offers you the certification on every make, whatever the vehicle chosen and an interest rate starting at 0%. Yes, even on pre-owned vehicles. 1st, 2nd and 3rd chance, no credit refused. Your vehicle will be delivered within 24 hours. We pay the most for your vehicle, dare to compare. Warranty extension available in extra* 1.877.753.9840

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Direction assistée

Lecteur MP3

Rétroviseur à atténuation automatique

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Démarreur à distance

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrous de sécurité pour enfants

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants - Avant

Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.