2016 Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans RWD 2500 170" High roof / Toit haut ** Camera ** 2016



Extended high roof / Allongé toit haut ** 2.1L DIESEL ** Condition exceptionnelle! ** ** INSPECTÉ, CERTIFIÉ & GARANTIE ** SÉPARATEUR ** NAVIGATION ** BLUETHOOT ** CAMERA DE RECUL ** DÉTAIL : SPRINTER 170WB, ALLONGÉ EXTENDED TOIT HAUT HIGH ROOF, SEPARATEUR, NAVIGATION, BLUETHOOT, GROUPE ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP PLUS! CAMION ENCONDITION EXCEPTIONNELLE BÉNÉFICIER DE NOS 35 ANS D'EXPÉRIENCE FINANCEMENT RAPIDE ET FACILE: CREDIT BAIL - FINANCEMENT COMMERCIAL LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983. THE LARGEST COMMERCIAL VEHICLE INVENTORY ALL OUR VEHICLE ARE INSPECTED AND COME WITH WARRANTIES FINANCING AVAILABLE:LONG TERM LEASING, COMMERCIAL FINANCING ** ALWAYS WORKING TO PROVIDE THE BEST INTEREST RATE ON THE MARKET** 1ST, 2ND, 3RDCREDIT CHANCE. ALSO :WE CUSTOMIZE YOUR TRUCK TO FILL YOUR OPERATIONAL NEEDS.WE OFFER BEST PRICES ON EQUIPEMENT SUCH AS SHELVINGS, LADDER RACKS, DIVIDER, HITCH, ECT VISIT :WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 AT YOUR SERVICESINCE 1983

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Contrôle de stabilité

Vitres électriques

Antivol

Lecteur MP3

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Servo-direction

Portes électriques

