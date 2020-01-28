Menu
Account
Sign In

2016 Mercedes-Benz Sprinter

RWD 2500 170" High roof / Toit haut ** Camera **

Watch This Vehicle

2016 Mercedes-Benz Sprinter

RWD 2500 170" High roof / Toit haut ** Camera **

Location

Pronto Automobile

5606 Boul. Des Laurentides, Laval, QC H7K 2K2

450-628-6944

  1. 4572144
  2. 4572144
  3. 4572144
  4. 4572144
  5. 4572144
  6. 4572144
  7. 4572144
  8. 4572144
  9. 4572144
  10. 4572144
  11. 4572144
  12. 4572144
  13. 4572144
  14. 4572144
  15. 4572144
  16. 4572144
  17. 4572144
  18. 4572144
  19. 4572144
  20. 4572144
  21. 4572144
Contact Seller

$32,995

+ taxes & licensing

  • 101,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4572144
  • Stock #: 1224
  • VIN: WD3BE8DD1GP218546
Exterior Colour
Blanc
Body Style
Commercial
Fuel Type
Diesel
Engine
4-cylinder
Doors
3-door
https://www.prontoautomobile.ca/occasion/MercedesBenz-Sprinter-2016-id7682876.html

Mercedes-Benz Sprinter Cargo Vans RWD 2500 170" High roof / Toit haut ** Camera ** 2016

Extended high roof / Allongé toit haut ** 2.1L DIESEL ** Condition exceptionnelle! ** ** INSPECTÉ, CERTIFIÉ & GARANTIE ** SÉPARATEUR ** NAVIGATION ** BLUETHOOT ** CAMERA DE RECUL ** DÉTAIL : SPRINTER 170WB, ALLONGÉ EXTENDED TOIT HAUT HIGH ROOF, SEPARATEUR, NAVIGATION, BLUETHOOT, GROUPE ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP PLUS! CAMION ENCONDITION EXCEPTIONNELLE BÉNÉFICIER DE NOS 35 ANS D'EXPÉRIENCE FINANCEMENT RAPIDE ET FACILE: CREDIT BAIL - FINANCEMENT COMMERCIAL LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983. THE LARGEST COMMERCIAL VEHICLE INVENTORY ALL OUR VEHICLE ARE INSPECTED AND COME WITH WARRANTIES FINANCING AVAILABLE:LONG TERM LEASING, COMMERCIAL FINANCING ** ALWAYS WORKING TO PROVIDE THE BEST INTEREST RATE ON THE MARKET** 1ST, 2ND, 3RDCREDIT CHANCE. ALSO :WE CUSTOMIZE YOUR TRUCK TO FILL YOUR OPERATIONAL NEEDS.WE OFFER BEST PRICES ON EQUIPEMENT SUCH AS SHELVINGS, LADDER RACKS, DIVIDER, HITCH, ECT VISIT :WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 AT YOUR SERVICESINCE 1983
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Lecteur MP3
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Servo-direction
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Pronto Automobile

2012 Ford F-350 4X4 ...
 227,000 KM
$28,995 + tax & lic
2015 Ford F-350 4X4 ...
 91,000 KM
$35,995 + tax & lic
2018 GMC Savana 3500...
 34,000 KM
$34,995 + tax & lic
Pronto Automobile

Pronto Automobile

5606 Boul. Des Laurentides, Laval, QC H7K 2K2

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

450-628-XXXX

(click to show)

450-628-6944

Send A Message