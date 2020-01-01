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2017 GMC Savana

CARGO 2500 ** Full Rack ** 4.8L **

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2017 GMC Savana

CARGO 2500 ** Full Rack ** 4.8L **

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Pronto Automobile

5606 Boul. Des Laurentides, Laval, QC H7K 2K2

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$26,995

+ taxes & licensing

  • 14,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4467789
  • Stock #: 1199
  • VIN: 1GTW7AFF6H1330657
Exterior Colour
Blanc
Body Style
Commercial
Engine
8-cylinder
Doors
3-door
https://www.prontoautomobile.ca/occasion/GMC-Savana_Cargo-2017-id7661540.html

GMC Savana Cargo Van 2500 ** Full Rack ** 4.8L ** 2017

** BALANCE DE GARANTIE GM ** GR. ÉLECTRIQUE ** SUPPORT À ÉCHELLE, TABLETTE, SÉPARATEUR ** SUperbe condition, comme neuf!! gmc savana 2500 2017 ** tres bas kilo seulement 14,000km certifié! ** full rack ** automatique, 4.8l vortec, cruise controle, groupe electrique, separateur, rack a echelle, ensemble de tablette interieur, ac, groupe chrome et beaucoup plus!! -NOUS AMÉNAGERONS VOTRE CAMION SELON VOS BESOINS - SUPPORT À ÉCHELLE, TABLETTES, SÉPARATEUR, HITCH, ECT LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983.
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Coussins gonflables latéraux
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Portes électriques

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