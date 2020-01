2017 GMC Savana

https://www.prontoautomobile.ca/occasion/GMC-Savana_Cargo-2017-id7661540.html



GMC Savana Cargo Van 2500 ** Full Rack ** 4.8L ** 2017



** BALANCE DE GARANTIE GM ** GR. ÉLECTRIQUE ** SUPPORT À ÉCHELLE, TABLETTE, SÉPARATEUR ** SUperbe condition, comme neuf!! gmc savana 2500 2017 ** tres bas kilo seulement 14,000km certifié! ** full rack ** automatique, 4.8l vortec, cruise controle, groupe electrique, separateur, rack a echelle, ensemble de tablette interieur, ac, groupe chrome et beaucoup plus!! -NOUS AMÉNAGERONS VOTRE CAMION SELON VOS BESOINS - SUPPORT À ÉCHELLE, TABLETTES, SÉPARATEUR, HITCH, ECT LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983.

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Vitres électriques

Coussins gonflables latéraux

Air climatisé

Sièges baquets

Système d'alarme

Miroirs électriques

Servo-direction

Portes électriques

