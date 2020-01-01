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2018 Ford Transit

T-250 148" Med Rf ** 3.7 ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE**

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2018 Ford Transit

T-250 148" Med Rf ** 3.7 ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE**

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Pronto Automobile

5606 Boul. Des Laurentides, Laval, QC H7K 2K2

450-628-6944

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  • 11,000KM
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  • Listing ID: 4508133
  • Stock #: 1207
  • VIN: 1FTYR2CM2JKA66025
Exterior Colour
Blanc
Engine
6-cylinder
Doors
3-door
https://www.prontoautomobile.ca/occasion/Ford-Transit-2018-id7671268.html

Ford Transit Van T-250 148" Med Rf ** 3.7 ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE** 2018

** BALANCE DE GARANTIE FORD ** GR. ÉLECTRIQUE ** CAMERA DE RECUL ** COMME NEUF ** 3.7L ** GARANTIE FORD PARE CHOC À PAR CHOC : 3 ANS / 60 000KM MOTOPROPULSEUR : 5 ANS / 100 000KM ** INSPECTÉ , CERTIFIÉ ET GARANTIE ** BÉNÉFICIER DE NOS 35 ANS D'EXPÉRIENCE FINANCEMENT RAPIDE ET FACILE: CREDIT BAIL - FINANCEMENT COMMERCIAL LE PLUS VASTE INVENTAIRE DE VÉHICULES COMMERCIAUX/DE TRAVAIL.** CUBE 12 PIEDS ** CARGO ** FOURGONNETTE ** NACELLE ** DOMPEUR ** NOTRE INVENTAIRE :GMC SAVANA, CHEVROLET EXPRESS, FORD ECONOLINE, FORD TRANSIT, MERCEDES SPRINTER. TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS ET INSPECTÉS. FINANCEMENT DISPONIBLE :CRÉDIT-BAIL, LOCATION ACHAT, PRÊT COMMERCIAL. **LE TOUT, AU MEILLEUR TAUX SUR LE MARCHÉ** 1ÈRE, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT. NOUS PRENONS EN CHARGE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT REQUIS POUR VOTRE VÉHICULE. AJOUT OU RETRAIT D'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CHOISI * AJUSTEMENT DU PRIX SELON L'ÉQUIPEMENT RETIRÉ OU AJOUTÉ* VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE VÉHICULE ? NOUS L'ACHÈTERONS AU MEILLEUR PRIX. VISITEZ WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA OU VENEZ NOUS RENCONTREZ SUR PLACE AU 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 À VOTRE SERVICE DEPUIS 1983. THE LARGEST COMMERCIAL VEHICLE INVENTORY ALL OUR VEHICLE ARE INSPECTED AND COME WITH WARRANTIES FINANCING AVAILABLE:LONG TERM LEASING, COMMERCIAL FINANCING ** ALWAYS WORKING TO PROVIDE THE BEST INTEREST RATE ON THE MARKET** 1ST, 2ND, 3RDCREDIT CHANCE. ALSO :WE CUSTOMIZE YOUR TRUCK TO FILL YOUR OPERATIONAL NEEDS.WE OFFER BEST PRICES ON EQUIPEMENT SUCH AS SHELVINGS, LADDER RACKS, DIVIDER, HITCH, ECT VISIT :WWW.PRONTOAUTOMOBILE.CA 5606 BOUL DES LAURENTIDES, LAVAL, H7K 2K2, TÉL: 450-628-6944 AT YOUR SERVICESINCE 1983
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Servo-direction
  • Portes électriques

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