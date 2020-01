2020 Jeep Wrangler

http://www.auto-primo.ca/occasion/Jeep-Wrangler-2020-id7648557.html



Jeep Wrangler Unlimited Sahara JL 2020 à vendre avec 4X4 Nav Cam Démarreur à distance usagé chez Auto Primo Laval



· 880kms

· Garantie du Manufacturier jusqu'au 21 Septembre 2024

· Automatique

· 4X4

· Systeme de Navigation GPS

· Camera de Recul

· Demarreur a Distance

· Demarrage sans Cle

· Mags

· Air Climatisee

· Portes Electriques

· Vitres Electriques

· Mirroirs Electriques

· Mirroirs chauffants

· Bluetooth

· Cruise Control

· Controle de Volume au Volant



Auto Primo, située au 2032 boul. Curé-Labelle à Laval, à seulement 10 minutes de Montréal, nous sommes réputés comme étant l un des marchand des plus honnêtes et fiables au Québec. S'imposant comme étant la référence en véhicules d occasion, notre personnel qualifié est à votre disposition afin d'assurer votre entière satisfaction, à son plus haut niveau!



Notre inventaire diversifié vous offre un choix exceptionnel de véhicules de toutes marques et budgets pour tous les goûts! Financement facile sur place 1ère et 2ème chance au crédit! Contactez-nous pour plus d'informations, Chez Auto Primo, la priorité c'est vous depuis 1991!

Additional Features Contactez-nous pour plus de details!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.