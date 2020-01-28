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2004 Pontiac Sunfire

SEDAN 4 PORTES

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2004 Pontiac Sunfire

SEDAN 4 PORTES

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Auto Liquidation MB

277 rue Saint-Louis, Lemoyne, QC J4R 2L6

514-465-6527

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$1,795

+ taxes & licensing

  • 152,000KM
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  • Listing ID: 4606221
  • Stock #: 559
  • VIN: 3G2TB52F945106852
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
http://www.autoliquidationmb2-0.com/occasion/Pontiac-Sunfire-2004-id7690690.html

Pontiac Sunfire SEDAN 4 PORTES 2004

PONTIAC SUNFIRE 2004**FINANCEMENT 100 APPROUVER DISPONIBLE** ****PONTIAC SUNFIRE 2004 152 000 KM (CERTIFIÉ)***** SYSTÈME ANTIVOL ,LECTEUR CD , CONSOLE, VOITURE EN BONNE ÉTAT MÉCANIQUE A1, BAS MILAGE !!! FINANCEMENT 1ER.2E,3E,4E CHANCE AU CRÉDIT 100% APPROUVÉ EN 15 MINUTE SUR PLACE OU VIA INTERNET TAUX À PARTIR DE 4.99% FINANCEMENT MAISON DISPONIBLE PLAN DE PROTECTION DISPONIBLE *****AVEC PLUS 150 VÉHICULES EN INVENTAIRE AINSI QUE 25 ANS D'EXPÉRIENCE, AUTO LIQUIDATION MB 2.0 EST LA RÉFÉRENCE SUR LA RIVE-SUD POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAIN VÉHICULE.*****INSPECTION 120 POINTS REMIS LORS DE L'ACHAT AINSI QUE LE CARPROOF******MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ C'EST GARANTIE POINT FINAL!!!!!!!******NOUS SOMMES SITUÉ À 2 MINUTE DU PONT VICTORIA. 277 RUE ST-LOUIS VILLE LEMOYNE J4R 2L6 ****** WWW.MBAUTOLIQUIDATION.COM ***** ****** WWW.FACEBOOK.COM/AUTOLIQUIDATIONMB **** OUVERT 7 JOURS 514-465-6527 NOUS ACHETONS ET PRENONS TOUS LES ÉCHANGES ACURA, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, DODGE, FORD, HONDA, HYUNDAI, JEEP, KIA, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, PONTIAC, SATURN, TOYOTA, VOLVO, ETC. *Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans cette page.
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