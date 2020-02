http://www.autoliquidationmb2-0.com/occasion/Pontiac-Sunfire-2004-id7690690.html



Pontiac Sunfire SEDAN 4 PORTES 2004



PONTIAC SUNFIRE 2004**FINANCEMENT 100 APPROUVER DISPONIBLE** ****PONTIAC SUNFIRE 2004 152 000 KM (CERTIFIÉ)***** SYSTÈME ANTIVOL ,LECTEUR CD , CONSOLE, VOITURE EN BONNE ÉTAT MÉCANIQUE A1, BAS MILAGE !!! FINANCEMENT 1ER.2E,3E,4E CHANCE AU CRÉDIT 100% APPROUVÉ EN 15 MINUTE SUR PLACE OU VIA INTERNET TAUX À PARTIR DE 4.99% FINANCEMENT MAISON DISPONIBLE PLAN DE PROTECTION DISPONIBLE *****AVEC PLUS 150 VÉHICULES EN INVENTAIRE AINSI QUE 25 ANS D'EXPÉRIENCE, AUTO LIQUIDATION MB 2.0 EST LA RÉFÉRENCE SUR LA RIVE-SUD POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAIN VÉHICULE.*****INSPECTION 120 POINTS REMIS LORS DE L'ACHAT AINSI QUE LE CARPROOF******MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ C'EST GARANTIE POINT FINAL!!!!!!!******NOUS SOMMES SITUÉ À 2 MINUTE DU PONT VICTORIA. 277 RUE ST-LOUIS VILLE LEMOYNE J4R 2L6 ****** WWW.MBAUTOLIQUIDATION.COM ***** ****** WWW.FACEBOOK.COM/AUTOLIQUIDATIONMB **** OUVERT 7 JOURS 514-465-6527 NOUS ACHETONS ET PRENONS TOUS LES ÉCHANGES ACURA, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, DODGE, FORD, HONDA, HYUNDAI, JEEP, KIA, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, PONTIAC, SATURN, TOYOTA, VOLVO, ETC. *Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans cette page.

Additional Features Contactez-nous pour plus de details!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.