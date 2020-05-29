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2007 MINI Cooper

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Coupé 2 portes S

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Coupé 2 portes S

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277 rue Saint-Louis, Lemoyne, QC J4R 2L6

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  • 148,000KM
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  • Listing ID: 5200166
  • Stock #: 957
  • VIN: WMWMF73547TL85990
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.autoliquidationmb2-0.com/occasion/Mini-Cooper-2007-id7801044.html

****MINI COOPER S 2007 148 000 KM (CERTIFIÉ)****** TOUT ÉQUIPÉ,CUIR, SIÈGES SPORT NOIR,TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, SYSTÈME ANTIVOL ,LECTEUR CD/MP3, ORDINATEUR DE BORD COMPLET,AIR CLIMATISÉ, RÉGULATEUR DE VITESSE,VITRES ELECTRIQUE,PORTES ELECTRIQUE,SYSTÈME ACCUEIL SANS CLEF,CONTRÔLE DE TRACTION, CONTRÔLE DE STABILITÉ, CONSOLE, JANTE EN ALLIAGE(MAGS)

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277 RUE ST-LOUIS VILLE LEMOYNE J4R 2L6
****** WWW.AUTOLIQUIDATIONMB2-0.COM*****
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*Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans cette page.
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Pneus performance
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Phares haute intensité
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Banquette arrière divisée

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