2003 Chevrolet Corvette

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
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CHEVROLET CORVETTE 2003 ÉDITION 50E ANNIVERSAIRE AFFICHAGE TÊTE HAUTE CONVERTIBLE TOUT ÉQUIPÉ INTÉRIEUR EN CUIR, CABRIOLET TOIT CONVERTIBLE NEUF, AIR CLIMATISÉ, AVEC SEULEMENT 182000 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 5.7 LITRES V-8 DE BONNE RÉPUTATION. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS SUR PNEUS D'ÉTÉ 18 POUCES, CRUISE CONTROL, INTÉRIEUR EN CUIR, AIR CLIMATISÉ, LECTEUR CD, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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