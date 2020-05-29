Menu
Account
Sign In
$15,994

+ taxes & licensing

Levis Autos

418-838-4242

Contact Seller
2003 Chevrolet Corvette

2003 Chevrolet Corvette

CABRIOLET EDITION 50E ANNIVERSAIRE 5.7L

Watch This Vehicle

2003 Chevrolet Corvette

CABRIOLET EDITION 50E ANNIVERSAIRE 5.7L

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 5141240
  2. 5141240
  3. 5141240
  4. 5141240
  5. 5141240
  6. 5141240
  7. 5141240
  8. 5141240
  9. 5141240
  10. 5141240
  11. 5141240
  12. 5141240
  13. 5141240
  14. 5141240
  15. 5141240
  16. 5141240
  17. 5141240
  18. 5141240
  19. 5141240
  20. 5141240
  21. 5141240
  22. 5141240
  23. 5141240
  24. 5141240
  25. 5141240
  26. 5141240
  27. 5141240
  28. 5141240
  29. 5141240
  30. 5141240
  31. 5141240
  32. 5141240
Contact Seller

$15,994

+ taxes & licensing

  • 182,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5141240
  • Stock #: SMR - 119622
  • VIN: 1G1YY32G335119622
Exterior Colour
Bourguogne
Interior Colour
Beige
Body Style
Coupe
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/Chevrolet-Corvette-2003-id7790269.html

CHEVROLET CORVETTE 2003 ÉDITION 50E ANNIVERSAIRE AFFICHAGE TÊTE HAUTE CONVERTIBLE TOUT ÉQUIPÉ INTÉRIEUR EN CUIR, CABRIOLET TOIT CONVERTIBLE NEUF, AIR CLIMATISÉ, AVEC SEULEMENT 182000 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 5.7 LITRES V-8 DE BONNE RÉPUTATION. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS SUR PNEUS D'ÉTÉ 18 POUCES, CRUISE CONTROL, INTÉRIEUR EN CUIR, AIR CLIMATISÉ, LECTEUR CD, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Sièges électriques
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Décapotable
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2008 BMW 328i SPORT ...
 162,000 KM
$5,994 + tax & lic
2011 Honda Fit DX MA...
 220,000 KM
$3,994 + tax & lic
2016 Subaru Impreza ...
 35,700 KM
$13,994 + tax & lic

Email Dealer

Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Quick Links
Directions Website Inventory