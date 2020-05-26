Menu
Account
Sign In
$3,994

+ taxes & licensing

Levis Autos

418-838-4242

Contact Seller
2006 BMW X3

2006 BMW X3

2.5i AWD MANUEL TOUT EQUIPE CUIR TOIT PA

Watch This Vehicle

2006 BMW X3

2.5i AWD MANUEL TOUT EQUIPE CUIR TOIT PA

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 5034060
  2. 5034060
  3. 5034060
  4. 5034060
  5. 5034060
  6. 5034060
  7. 5034060
  8. 5034060
  9. 5034060
  10. 5034060
  11. 5034060
  12. 5034060
  13. 5034060
  14. 5034060
  15. 5034060
  16. 5034060
  17. 5034060
  18. 5034060
  19. 5034060
  20. 5034060
  21. 5034060
  22. 5034060
  23. 5034060
  24. 5034060
  25. 5034060
  26. 5034060
  27. 5034060
  28. 5034060
  29. 5034060
  30. 5034060
Contact Seller

$3,994

+ taxes & licensing

  • 251,700KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5034060
  • Stock #: SMR=A78725
  • VIN: WBXPA73456WA78725
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/BMW-X3-2006-id7762870.html

BMW X3 2006 AWD MANUEL TOUT ÉQUIPÉ INTÉRIEUR EN CUIR TOIT PANORAMIQUE AVEC SEULEMENT 251700 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.5 LITRES D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION MANUEL. MAGS SUR PNEUS D'HIVER, CRUISE CONTROL, INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT, TOIT PANORAMIQUE, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. VÉHICULE EN BONNE CONDITION GÉNÉRAL À PETIT PRIX, A VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2019 Honda Civic LX ...
 19,200 KM
$15,994 + tax & lic
2008 Mazda MAZDA3 AI...
 103,200 KM
$2,494 + tax & lic
2018 RAM 1500 EXPRES...
 47,300 KM
$29,494 + tax & lic

Email Dealer

Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Quick Links
Directions Website Inventory