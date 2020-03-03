2007 GMC Canyon

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
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GMC CANYON 2007 OFF-ROAD 4X4 5 CYLINDRES 3.7 LITRES 4X4 BOITE DE 6 PIED AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 136600 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 3.7 LITRES PUISSANT ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 15 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ, 4X4, ATTACHE REMORQUE, COUVRE BOITE SOUPLE, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, VITRES TEINTÉES, VOLANT AJUSTABLE, RPM.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION TRÈS PROPRE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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