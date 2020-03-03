Menu
Account
Sign In

2007 GMC Canyon

OFF-ROAD 4X4 3.7 LITRES SEULEMENT 136600

Watch This Vehicle

2007 GMC Canyon

OFF-ROAD 4X4 3.7 LITRES SEULEMENT 136600

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 4800117
  2. 4800117
  3. 4800117
  4. 4800117
  5. 4800117
  6. 4800117
  7. 4800117
  8. 4800117
  9. 4800117
  10. 4800117
  11. 4800117
  12. 4800117
  13. 4800117
  14. 4800117
  15. 4800117
  16. 4800117
  17. 4800117
  18. 4800117
  19. 4800117
  20. 4800117
  21. 4800117
  22. 4800117
  23. 4800117
  24. 4800117
  25. 4800117
  26. 4800117
  27. 4800117
Contact Seller

$7,994

+ taxes & licensing

  • 136,600KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4800117
  • Stock #: smr 229214
  • VIN: 1gtdt19ex78229214
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/GMC-Canyon-2007-id7731280.html

GMC CANYON 2007 OFF-ROAD 4X4 5 CYLINDRES 3.7 LITRES 4X4 BOITE DE 6 PIED AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 136600 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 3.7 LITRES PUISSANT ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 15 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ, 4X4, ATTACHE REMORQUE, COUVRE BOITE SOUPLE, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, VITRES TEINTÉES, VOLANT AJUSTABLE, RPM.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION TRÈS PROPRE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Odomètre journalier
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2011 Subaru Impreza ...
 142,300 KM
$16,994 + tax & lic
2013 Ford Escape SE ...
 107,600 KM
$10,994 + tax & lic
2017 RAM 1500 5.7L H...
 51,800 KM
$25,994 + tax & lic
Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Send A Message