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2007 Mitsubishi Endeavor

SE AWD V6 152 500 KM BANC CHAUFFANT TOUT

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2007 Mitsubishi Endeavor

SE AWD V6 152 500 KM BANC CHAUFFANT TOUT

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$4,994

+ taxes & licensing

  • 152,500KM
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  • Listing ID: 4917297
  • Stock #: SMR=604185
  • VIN: 4a4mn31s77e604185
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Mitsubishi-Endeavor-2007-id7743092.html

MITSUBISHI ENDEAVOR 2007 SE V6 AWD AVEC SEULEMENT 152500 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V6 3.8 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 17 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, DÉMARREUR A DISTANCE, TOIT OUVRANT, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,SIÈGES EN TISSU CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. VÉHICULE TRÈS PROPRE POUR L'ANNÉE AVEC UN TRÈS BAS KILOMÉTRAGE, À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Horloge
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes

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