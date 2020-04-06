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2008 Dodge Grand Caravan

SE STOW-N-GO 7 PASSAGERS SEULEMENT 11820

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2008 Dodge Grand Caravan

SE STOW-N-GO 7 PASSAGERS SEULEMENT 11820

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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Contact Seller

$4,994

+ taxes & licensing

  • 118,200KM
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  • Listing ID: 4877667
  • Stock #: smr 795928
  • VIN: 2d8hn44hx8r795928
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2008-id7737341.html

DODGE GRAND-CARAVAN 2008 SE STOW-N-GO 7 PASSAGERS AVEC SEULEMENT 118200 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.8 LITRES TRES FIABLE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE,ROUES SUR PNEUS HIVER EN EXCELLENTE CONDITION ( POSSIBILITÉ DE PNEUS NEUF A PRIX DE 350 $ ),ATTACHE REMORQUE,AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.VÉHICULE TRES PROPRE ET BIEN ENTRETENUE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges de troisième rangée
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Déverrouillage à distance
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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