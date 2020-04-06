2008 Dodge Grand Caravan

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
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DODGE GRAND-CARAVAN 2008 SE STOW-N-GO 7 PASSAGERS AVEC SEULEMENT 118200 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.8 LITRES TRES FIABLE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE,ROUES SUR PNEUS HIVER EN EXCELLENTE CONDITION ( POSSIBILITÉ DE PNEUS NEUF A PRIX DE 350 $ ),ATTACHE REMORQUE,AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.VÉHICULE TRES PROPRE ET BIEN ENTRETENUE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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