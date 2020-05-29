2008 Hyundai Elantra

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HYUNDAI ELANTRA 2008 GL MANUEL AIR CLIMATISÉ TOUT ÉQUIPÉ BANC CHAUFFANT, GROUPE ELECTRIQUE AVEC 227800 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 2.0 LITRES TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION MANUEL. ROUES SUR PNEUS D'ÉTÉ 15 POUCES, LECTEUR CD MP3 ET PRISE AUXILIAIRE, ORDINATEUR DE BORD, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, INTÉRIEUR EN TISSUS CHAUFFANT, CRUISE CONTROL, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, ANTI-PATINAGE. . POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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