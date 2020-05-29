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2008 Hyundai Elantra

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GL MANUEL AIR CLIMATISE BANC CHAUFFANT G

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  • 227,800KM
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  • Listing ID: 5182883
  • Stock #: SMR - 361941
  • VIN: KMHDU45DX8U361941
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Hyundai-Elantra-2008-id7798606.html

HYUNDAI ELANTRA 2008 GL MANUEL AIR CLIMATISÉ TOUT ÉQUIPÉ BANC CHAUFFANT, GROUPE ELECTRIQUE AVEC 227800 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 2.0 LITRES TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION MANUEL. ROUES SUR PNEUS D'ÉTÉ 15 POUCES, LECTEUR CD MP3 ET PRISE AUXILIAIRE, ORDINATEUR DE BORD, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, INTÉRIEUR EN TISSUS CHAUFFANT, CRUISE CONTROL, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, ANTI-PATINAGE. . POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Tout équipé
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Intérieur Tissus
  • Banquette arrière divisée

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