2008 Mazda MAZDA5

1 PROPRIO SEULEMENT, AUCUN ACCIDENT, A/C, AIR CLIMATISE AUTOMATIQUE, 8 PNEU ET 8 ROUE ( MAGS POUR L'ETE) 7 PASSAGERS, INSPECTE, UN PEU DE ROUILLE AILE ARRIERE.

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Phares automatiques

Coussin gonflable conducteur

Pneus performance

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Transmission Manuelle

Sièges de troisième rangée

Sièges tissu

Transmission Manuelle - 5 vitesses

Lampes de lecture arrière

